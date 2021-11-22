黎智英在台公司遷址　豪宅低調賣予兒子黎崇恩

正在香港赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英，其在港資產已遭港府凍結。台媒周一(22日)報道，黎智英今年9月把台北市大安森林公園首排豪宅「頂高麗景」12樓單位，賣給兒子黎崇恩名下的「維港有限公司」後，已把在台主導房產投資的多間港商法人地址，變更至台北市文山區萬隆街的一間鐵皮屋，與今年才成立的維港公司同址。

據報道，由黎智英個人名義持有、位於陽明山菁山路的豪華別墅，今年3月被住在陽明山仁民路1名辜姓自然人以現金買下後，至今年9月，由香港商羚越有限公司持有的「頂高麗景」12樓單位，又低調賣給維港公司。根據該戶地籍資料，登記轉移原因是「買賣」，該戶約222.07坪，包括3個車位，推估總價約2.39億至2.87億元(新台幣，下同，約6,800萬至8,200萬港元)之間。

買家「維港有限公司」於今年7月23日獲台方核准設立，屬僑外資，資本額為50萬元(約14.23萬港元)，登記地址文山區萬隆街42號，為1間鐵皮屋。至於黎智英過去在台成立的港商投資法人機構，包括香港商羚越、盛至、盛傲、查德威等，均在今年把登記地址由內湖區民權東路六段變更至上述地址。

報道指，文山區萬隆街42號目前共有10間法人登記，其中維港、壹建設、壹股份等均是在今年3月後才成立，負責人為黎崇恩。而上述鐵皮堅目前由宏鑫建設持有，周姓負責人背後所代表法人是香港商盛傲有限公司，是黎智英在台投資房產的港商法人公司。