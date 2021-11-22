摩通擬為港員工提供探親歸港隔離費　最高3.9萬元

外媒報道，在香港堅持新冠病毒「清零」政策之際，摩根大通將為香港僱員提供最高達5,000美元(約3.9萬港元)的隔離費用報銷。

根據一份內部備忘錄顯示，包括執行董事及該級別以下人員的所有駐香港員工，都可申請單次僱員探親隔離費用報銷，所規定的直系親屬包括配偶、家庭伴侶、子女、父母和祖父母。外媒引述一位駐香港的發言人證實了上述備忘錄內容。

摩根大通香港負責人Harshika Patel在備忘錄中說：「我們意識到香港成本高昂的新冠相關隔離措施，已經影響到你們中的許多人赴海外探親。」備忘錄稱，該計劃適用於2021年12月1日至2022年11月30日期間，接受隔離的員工。

事實上，摩根大通行政總裁戴蒙（Jamie Dimon）在獲得了香港隔離檢疫豁免後，上周抵達香港，並強調限制性措施使該行更難留住人才。他香港之行旨在感謝該行在香港的4,000名員工在疫情期間的奉獻精神。

香港目前的防疫政府確實讓外資十分為難。就在上周，身處美國的香港美國商會會長早泰娜（Tara Joseph）決定辭職，原因是她無法接受自己在呼籲港府放寬防疫限制的同時，返港後又必須遵從21日的強制隔離令。她將會留任半年，直至商會物色到新會長。

她是港府決定取消包括商界和金融業高層的人士豁免入境隔離安排，以爭取與內地通關後，首名公開表示因香港嚴格的防疫措施而辭職的國際商界代表。

早泰娜一直游說港府放寬出入境檢疫限制，更憂慮港府的「清零」政策可能斷送香港作為全球金融中心的地位。她又指出，香港迅速進入新階段，應該可以吸引哪些不介意新常態而又見到機遇的人，美國企業未來幾年仍有很多地方需要探索，香港依然機遇處處。

誠然，在外資的眼中，邊境開放與經濟一體化是重點所在，故現時香港與世界各地的連結性令人沮喪，使人懷疑香港作為東西方的橋樑角色是否已不再受到關注。香港歐洲商務協會主席Frederik Gollob也曾表示，歐洲企業考慮將員工撤離香港，並稱嚴格的防疫規定已使企業萌生去意，可能會將部分業務移至新加坡等地點。