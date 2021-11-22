11兔屈居狹小露台斷水斷糧　女子疑疏忽照顧令1兔死2「皮包骨」

大圍疑出現虐待兔兔個案，有關注兔兔義工團體向東網稱，有一名女子在家飼養11隻兔，衞生環境惡劣，疑疏忽照顧，多隻兔兔「皮包骨」，1隻兔兔更因為營養不良，最終要人道毀滅；亦有兔兔受傷，需要做手術，義工期望可以接走餘下的兔兔，但因警方與愛護動物協會到場後，未有發現惡劣情況，而未有再調查。警方回覆稱，調查後發現動物健康狀況良好，事件不涉及刑事成分，交由愛護動物協會跟進。

兔兔義工團體「兔廬」的義工表示在本月11日接獲一名女士求助，她指女兒在家養了11隻兔，近日有部分消瘦，擔心兔兔生病。義工隊到訪後發現兔兔居住環境惡劣，有2隻兔兔長期關在籠子，其餘9隻則住在狹小露台，又未見有給予水與飼料。義工為牠們檢查後，發現至少4隻兔瘦骨嶙峋，部分兔兔身體不同位置有損傷，義工其後帶走1隻受傷流血的兔「11」到獸醫治理，獸醫指其身體過瘦又脫水，瀕臨死亡邊緣。

兩日後再接獲求助，女子指家中有兔奄奄一息，隨即送往獸醫，檢查後指這隻4歲重的兔兔，嚴重營養不良，體重過低，體溫低，返魂乏術下，決定為其安樂死。義工隨後回求助人家中，發現有另1隻1歲灰兔，營養不良，患上牙膿瘡，牙肉發炎需做手術。

義工認為事態嚴重，要求接走其餘兔兔，但對方一拖再拖。義工於是在上周一報警，又向愛護動物協會求助。義工指愛協與警方到場發現衞生情況尚可接受，兔兔大部分偏瘦及輕微脫水，但未至情況太差，便未有跟進。義工認為難以接受，擔憂其他兔會受害。

警方回覆稱，田心警署在11月15日接獲報案，指在美田路發現數隻兔子疑被不恰當對待。人員隨即到上址調查，並聯絡愛護動物協會人員到場提供專業意見。經專家了解後確定上址的動物健康狀況良好，事件不涉刑事成分，列作「雜項事件」，交由愛護動物協會跟進。

警方表示對每宗虐待動物案件，均以專業及審慎的態度全面調查，如有證據指控任何人士干犯任何刑事罪行，警方定必依法檢控。