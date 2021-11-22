藏扳手逃出理大　男生藏非法工具罪成候判

前年11月理工大學發生衝突期間，一名19歲學生被指藏有2支「士巴拿」。他否認管有適合作非法用途的工具並意圖作非法用途使用罪，經過審訊後，今天（22日）於東區裁判法院被裁定罪成。裁判官梁嘉琪指出，被告從隧道跑出理大，考慮當時理大正值連日暴動，情況嚴峻，被告不可能將毫無用途的物品帶在身上，加上被告身穿保護及可掩飾身份的裝備，因此裁定被告罪成。裁判官把案件押後至12月6日判刑，期間被告須還押以待索取背景、更生中心及勞教中心報告。

報稱學生的19歲被告鍾家軒，被控於2019年11月18日，在尖沙咀康莊道近漆咸道南交界行人隧道KS30出口，管有一支銀色扭力扳手及一支銀色六角匙扳手。控方案情指，被告與另2名男子經隧道跑出理大，見到警察後便向警投擲碎石，在警員向他們發射橡膠子彈後分頭逃走。警員其後拘捕被告，並在其背囊搜出兩支扳手。

裁判官裁決時指，警員證供可靠，他發現被告跑出隧道後，能夠注視被告，視線沒有受阻。本案背景是理大發生暴動後，被警方連日封鎖，而涉案隧道連接理大Z座，故肯定被告是從理大離開。考慮被告攜帶的物品及衣物，包括面巾、防毒面具及口罩等，他應與理大事件有關，故推論被告管有扳手的意圖與暴力有關，以此裁定其罪名成立。

案件編號：KCCC837/2020