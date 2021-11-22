電費及新鮮蔬菜價格升幅擴大　10月通脹率為1.1%

政府統計處今日(22日)公布最新消費物價指數，10月份整體消費物價按年上升1.7%，較8月份的相應升幅1.4%為高。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，10月基本通脹率為1.1%。政府表示，主要是由於電力費用和新鮮蔬菜價格升幅擴大所致。

細分各類消費項目，電力、燃氣及水單月錄得最大升幅，有28.1%；其他依次序為衣履，上升6.1%、交通上升5.7%、外出用膳及外賣上升2.5%、耐用物品上升2%、基本食品上升1.8%、雜項服務上升0.9%和煙酒上升0.7%。相反，10月錄得按年跌幅的類別則為雜項物品，下跌1.6%、住屋下跌0.6%。

今年首10個月合併計算，綜合消費物價指數較去年同期上升了1.5%，甲類、乙類及丙類消費物價指數的相應升幅則分別為2.9%、0.8%及0.7%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應升幅則分別為0.5%、0.7%、0.2%及0.4%。

政府發言人表示，10月份的基本消費物價通脹率微升至1.1%，這是由於能源相關項目和個別主要消費物價指數組成項目，包括衣履和交通的價格錄得較為明顯的按年升幅，而許多其他主要組成項目承受的價格壓力則仍然輕微。

展望將來，隨着進口價格升幅加快和經濟復甦，通脹壓力在短期內或會略為上升，但由於本地成本壓力仍然輕微，基本通脹應會大致維持受控，政府會繼續密切留意情況。