男教師涉與15歲女生不倫戀　被控非禮非法性交受審

英文中學男教師涉嫌與15歲女生發展不倫關係，前年約女生到其住所看電影，期間與女生摸胸接吻，兩人赤裸磨蹭。事後女生答應成為其女朋友後，他再涉數次與女生進行無套性交，向女生稱「想要全部的你」。涉案男教師今（22日）於區院否認非禮及非法性交罪受審，女生透過視像系統作供，指因感「做咗一啲嘢，就要發展成情侶關係」，遂答應成為情侶。

被告馮霆麾（37歲，案發時為教師）否認2項非禮及5項與16歲以下女童非法性交共7罪，指他於2019年1月至8月間，在其住所非禮15歲女童X，另與X非法性交。控方開案陳詞指被告案發時，是X就讀學校的英語教師。在2018年12月，X與被告開始在上課時間外互發訊息，後相約食飯。

X後向被告稱沒有Netflix帳戶 ，被告在2019年1月便相約X到其住觀看電影。X遂往被告住所，被告期間突然探身吻X，把X壓在梳化上，又觸摸X的胸部及私處，後更脫去雙方衣服，吻X頸及胸部，兩人又一絲不掛地以身體互相磨蹭。X事後問被告這樣做的原因，被告則表示控制不了自己，及說喜歡X，要求X成為他女朋友，結果獲X答應。同月稍後某日，2人外出閒逛後又到被告家中看電影，被告再吻及摸X，並曾手指插入X私處。

同年2月，X再被邀到被告家看電影，被告撫弄X及脫下雙方衣服後，在睡房與X性交約2至3小時，被告並沒有使避孕套。因X沒有性經驗，被告當時花了很長時間把陰莖插入X陰道。被告與X後又再性交約1小時，被告2次均向X的腹部射精。X事後透過訊息問被告，為何她沒有流血，及是否應戴上避孕套，被告就回應指「不射在裏面就可以啦」及「想要全部的你」。其後於3至8月，被告再與X 4度性交。

案件編號：DCCC 398/2021