大學生涉姦醉娃　被捕後向警表示無性經驗

於中大攻讀經濟的青年前年與朋友到酒吧消遣，涉嫌趁朋友的女性朋友喝到酩酊大醉，乘機帶她到酒店開房性交，並在對方體內射精。他否認一項強姦罪，案件今（22日）在高院續審。被告的女友人供稱，事後被告主動提起事件，他顯得「好緊張」，擔心女事主會懷孕。被告在警誡錄影會面中，則坦言自己過往沒有性經驗，本案是他的第一次，但拒絕透露性交過程的細節。

21歲被告王錦鴻，被控於2019年7月17日，在油麻地登打士街寶亨大廈1樓百佳酒店609號房強姦X。當日與X及被告一同到酒吧飲酒的黃雅詩作供指，他在大學認識被告，彼此相熟。在今次事件發生前，她認同對方可靠、是個好人。她表示是被告主動透過訊息向她提起，他曾與X性交及在她體內射精，又緊張地說擔心X懷孕，2人於是談起避孕藥的事情，期間被告希望取X電話號碼，以提醒X食藥。

另外，今天控方在庭上播放，被告在事發後數天與警方進行的錄影會面。被告稱自己在中大修讀經濟，當日女友人先行離開，他與X單獨飲酒聊天直至酒吧關門，離開時X曾嘔吐，需要他人攙扶。被告欲送X回家，但又不知道她的住處，於是決定帶她到酒吧對面的酒店，奈何該酒店無房，他只好截乘的士再尋別處。

被告供稱，司機載他們抵達百佳酒店後，他帶X入房，並把她放上床讓她休息。他承認在房內曾與X性交至射精，過程中沒有使用避孕套。被告指，他當日曾經離開酒店房2次，第一次是去買早餐，第二次則是打電話給友人，談及自己在X體內射精，問友人該如何是好。當被問到性交是如何開始、過程中2人有否對話、X在房內的精神狀態時，被告則一概回答說「無嘢講」。

案件編號：HCCC203/2020