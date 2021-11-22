安老服務機構推無線平安鐘　免連固網電話遙距一線通

港府近年提倡居家安老，鼓勵善用樂齡科技。長者安居協會推出「無線現代平安鐘」，不需使用固網電話線，亦能接通服務中心，預計明年上半年推出市場。勞工及福利局局長羅致光在出席活動時指，隨人口持續老化，安老院長遠求過於供，須善用科技，令長者居家安老，自主生活。

羅致光在協會的25周年慶典致詞時表示，根據政府去年估算，85歲以上的人口在2041年會達到55萬，即現時的2.4倍，至2061年更會增加至近84萬人，令安老院需求持續增加，由現時至2058年，本港需增加1,200間資助安老院，但仍未計算正在輪候的3.1萬名人士所需的額外宿位。他認為受制土地及人手短缺等問題，要達到安老院數量目標，基本上是遙不可及，指本港必須強化對居家安老的支援，透過科技減輕人口高齡化所帶來的挑戰，並指協會所提供的「一線通平安鐘」等服務，體現了科技為本的思維，支援長者居家安老。

隨着使用固網電話服務人數下降，協會宣布推出「無線現代平安鐘」，使用4G流動網絡連接「一線通平安鐘」服務，取代傳統必須連接固網電話線的平安鐘，亦配備能夠穿透牆壁使用的藍牙遙控器，以及加強掛頸式「平安掣」防水功能，方便長者沐浴時佩戴使用。長者安居協會行政總裁王虹虹表示，新產品用了1年時間研發，將在明年上半年推出市場。

她指隨着社會的急劇轉變及長者教育程度提高，長者的需求期望亦有較大變化，不止於以往的「救命」及關切對話等相對簡單的需要，更希望得到高質素的服務及針對性的支援。她又舉例協會在近月移民潮下，設立「一線通千里顧」服務。王指在今年6至8月期間，接到部分長者用戶因家人移民出現情緒困擾的求助，有長者突然孫兒分開倍感失落，又擔心有意外時未能得到照顧等。