大埔富亨邨恐怖曱甴屋　空群而出嚇煞街坊

大埔富亨邨驚現「曱甴屋」！該邨亨隆樓一個高層單位滿布垃圾，「小強」為患，每次清潔時就會令大量曱甴爭相逃出單位，湧出走廊及爬入鄰居單位，連上下樓層亦受波及，場面相當驚嚇。有指涉事單位屬租置計劃下已售出的單位，獨居男子疑有酗酒及拾荒習慣。區議員形容，單位內的曱甴「多到不敢想像。」

有邨民昨日(22日)於社交平台專頁求助，指鄰居每次清潔就令整層遭殃，滿布曱甴。只見涉事單位一清潔就出現「小強」大遷徒，數以百計的曱甴隨即湧出單位，有些潛入鄰居單位，有些爬到其他樓層，更有些不敵殺蟲劑而陳屍樓層走廊。鄰居被迫在曱甴長廊上「一步一驚心」，甚至要踏屍而行，場面惡心。

大埔區議員何偉霖指出，雖然每次清潔事前都在附近噴定殺蟲水及肥皂水，而該單位清理前以殺蟲劑「焗屋」，但無奈曱甴數量過多，單位內情況更是不敢想像。管理處人員及清潔員工，不單要清潔涉事單位樓層，其他位置例如去水位、消防喉、電制房及垃圾槽等都要仔細清潔。

何得悉「曱甴屋」單位已出售，故針對公屋租戶的屋邨扣分制難起作用。他曾聯絡涉事住戶家人，他們對此深感抱歉，亦考慮將戶主安排至其他地方居住。