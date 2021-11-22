旅遊業促年內通關救急　兼再延長「還息不還本」

經濟逐漸恢復，惟旅遊業仍舊當災。旅遊業界今(22日)到政府總部外請願，指早前政府延長「百分百擔保特惠貸款」還息不還本的安排，但旅遊業已自2019年時被冰封，生意歸零，不少業界還本安排在明年3、4月到期，屆時便要開始還貸款，但現時通關時間未明，儘管有實際時間表亦難保有足夠生意額可以還貸款。旅遊業期望延長「還息不還本」直至正常通關後1年，並且力爭在今年內恢復中港澳通關。

香港非專利巴士協會及香港旅遊促進會收集到遞交近百家旅行社、巴士公司及酒店聯署，請求當局延續「還息不還本」。業界代表指，不少企業在去年因生意歸零申請貸款，並需開始在明年第2季開始還貸款。代表指雖然政府早前延長上限至最多24個月，但業界已自2019年反修例事件起開始零生意，已面臨水深火熱多時，惟現時通關未有正式時間表，亦預期有幸通關，早期只會有過百人來港，難令業界起死回生。如政府堅持不延長安排，將令業界承受極端的財政壓力。旅遊界懇請政府要求延續「還息不還本」直至正常通關後1年，並力爭在今年內必須恢復中港澳正常通關，才能拯救旅遊業。

政府早前宣布延長「中小企融資擔保計劃」下的支援措施，計劃下3個產品，包括「八成信貸擔保產品」、「九成信貸擔保產品」及「百分百擔保特惠貸款」的還息不還本安排，將由最多18個月增加至最多24個月，而其申請期也一併延長至明年6月底。