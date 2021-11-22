疫下結婚預期宗數按年增7%　有87%準新人堅持擺酒

有網上媒體今日(22日)公布「2021年結婚消費調查」的結果，該媒體早前訪問了1,003名計劃在2021年至2023年結婚的新人，發現他們結婚平均開支微跌2%至351,823港元，而結婚宗數預期則較去年升7%。調查結果又顯示，有87%受訪者表示新冠肺炎疫情下仍會堅持擺酒。

結婚資訊媒體「生活易」在今年8月至10月期間訪問了1,003名新人，以了解一眾準新人的總開支及消費模式。根據政府統計資料，去年有27,863宗結婚，若以今年第3季結婚宗數11%的升幅作第4季的推算，今年全年的結婚宗數約為近3萬宗，預期比去年增加7%。

調查結果顯示，今年新人的結婚平均開支約為35萬港元，較去年的36萬港元微跌。在婚禮開支中，最高消費的項目仍然是「婚宴酒席」，但新人平均花費卻較去年下跌19%至144,971港元；其次為「結婚首飾及戒指」，平均消費卻急升20%至93,081港元。上述兩大開支合共已佔新人消費之68%。

根據調查，由2018年起，禮金中位數一直維持在港幣5萬港元。今年卻逆市上升至港幣6萬港元，比往年勁升20%。另外，人情方面則未有因疫情影響而下跌，今年調查更是自2018年以來，人情中位數首次零增長，以不同場合而言，高級酒店人情中位數維持1,500港元，一般酒店維持1,000港元，酒樓人情800港元，私人會所及特色婚宴場地人情為1,000港元，而午間婚宴及西餐廳人情亦維持於800港元，酒會人情則為600港元。

今年調查亦新增了「邀請出席於婚姻註冊處/教堂的簽紙儀式」及「只派餅卡，沒有邀請出席婚禮/婚宴」的情況，結果顯示人情中位數分別為300港元及100港元。

隨着婚宴人數上限放寬至100%並最多240人，調查機構認為，相信來年婚宴數目將會繼續升及逐漸恢復規模。