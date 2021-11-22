受電費增客運續蝕錢影響　港鐵明年或結束3.8%車費優惠

經濟不景氣，繼兩電加價以後，市民明年或再面臨交通費加價夾擊！港鐵今年按可加可減機制減價1.85%，連同早前推出的3.8%車費扣減優惠，總共令乘客可享5%車費優惠。不過，車費優惠將於明年1月1日屆滿，消息指港鐵正與政府商討優惠安排，港鐵面對近年經營及維修成本大幅上升，加上兩電加價，亦令作為用電量最高機構之一的港鐵，面臨更艱難的經營環境，故正研究或不再延續3.8%優惠，以及研究調整現行機制方程式下預設「特別調減」0.6%的數值。另一方面，政府爭取港鐵延續車費優惠，但預料爭取延續優惠及更改機制方程式的挑戰較大。東網正向運輸及房屋局查詢。

由明年1月2日開始，95折車費優惠將會結束，以中環至銅鑼灣的車費為例，5%折扣後價格為5.3港元，若取消折扣後，價格將升至5.6港元。消息人士透露，面對疫情及受封關影響，客流量仍未回復至疫情前水平，而近年鐵路業務經營及維修保養成本增加，加上兩電明年加價，預期未來電力成本將會加劇，港鐵經營成本節節上升，故正與政府研究明年1月1日後不會再有3.8%車費扣減優惠。

至於未來最快或於明年首季與政府展開的第3次檢討可加可減票價機制工作，屆時亦會研究調整現行機制方程式下預設「特別調減」0.6%的數值，包括研究取消「特別調減」一項或調低數值等。消息人士承認，如要繼續延續優惠會有難度或壓力，不過以上建議仍在分析中，未有定案。

其實港鐵早於去年7月，在政府16億港元資助下，曾推出車費八折優惠，之後一度延長計劃，直到3月31日。當時曾被問及會否延長8折車費優惠，港鐵行政總裁金澤培說，車費一直是港鐵主要收入來源，惟去年客運業務虧損達54.08億港元，難以獨力持續提供優惠。最終因政府未有繼續提供資助，港鐵未能為市民延續優惠。

港鐵表示，因應疫情對經濟帶來的影響，港鐵在現行機制以外，盡力承擔更多。合計本年度下調票價、車費優惠及早前因應疫情而提供的特別車費安排，港鐵共承擔26億港元。港鐵會不時檢視各項優惠的安排。港鐵會努力在穩定票務收入，與市民負擔能力之間維持平衡，並就票價調整機制的檢討，與相關政府部門溝通，適時聽取持份者意見。