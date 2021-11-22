涉前年又一城襲警搶犯　餐廳經理受審

前年11月10日九龍塘又一城發生衝突，警員制服一對涉嫌刑事毀壞的男女並戴上手銬後，隨即被在場人士包圍，有人向警員施襲，企圖「搶犯」，最後其中一名疑犯逃脫。涉嫌「搶犯」的男子被控5項罪名，包括4項襲警罪及1項協助、教唆、慫使或促使合理羈押下逃離罪。這宗區域法院案件今天（22日）移師西九龍法院開審，控方案情指，被告拳打4名警員的手、腳、面部及背部位置，有警員因被告的行為而被其他人包圍。

被告韋穎恆（35歲），報稱餐廳經理。他被控於2019年11月10日在又一城L1層襲擊執行職責的警務人員A、B、C及D，並於同日同地，協助、教唆、慫使或促使一名女童逃離警員的羈押。

控方開案陳詞指，案發當日下午，又一城商場有多人聚集示威，有人在「千両」餐廳的捲閘噴字，5名警員制服其中1男1女，有大批人群包圍5名警員，突然被告出現，他打了警員B的右上臂，並用拳頭襲擊警員C的背部，試圖搶走C手上的女疑犯，隨後有大批人加入襲擊B及C，而女疑犯逃去無蹤。警員D當時曾嘗試制止被告「搶犯」，但被被告按在地下拳打面部。警員A用警棍打被告上身嘗試制止他，但被被告用拳頭襲擊致失平衡倒地，再被拳打面部數下。被告事後登上私家車逃去，逃脱的女疑犯不能尋回，男疑犯則在附近不遠處再次被捕。

經檢查後，警員A腳部擦傷、右手觸痛及瘀傷；警員B腹部發紅、沒有傷口；警員C左膝有瘀傷、右前臂發紅，診斷為被襲擊；警員D右手食指擦傷及輕微腫脹、左手臂擦傷。

案件編號：DCCC 218/2020