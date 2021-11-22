公院疫下特別探訪安排　下周五擴至兒童及青少年精神科病人　

新冠肺炎疫情緩和，醫院管理局今日(22日)表示，將由本周五(26日)起，擴展特別探訪安排至公立醫院的兒童及青少年精神科病人，有關安排適用於已離開觀察區域的18歲以下兒童及青少年精神科病人。病房職員未來數日會主動聯絡病人家屬作出安排，醫院會根據病人的臨床情況及病房實際運作情況，安排1名家屬於指定時段探訪，每周探訪1至2次，病人家屬必須經由病房職員預約探訪登記。

實施特別探訪安排的精神科病房的兒童及青少年精神科病人，包括東區尤德夫人那打素醫院G3病房；瑪麗醫院J4病房；基督教聯合醫院3C和3D病房；九龍醫院IJ2病房；葵涌醫院L1病房；雅麗氏何妙齡那打素醫院EG病房；青山醫院D101、D201、D202和D401病房；以及屯門醫院E2病房。

探訪人士可在探訪前24小時內，透過醫管局網頁或流動應用程式「HA Go」內的「醫院探訪二維碼」，預先填寫健康申報表，並須向病房職員出示系統發出的二維碼。至於在疫苗接種要求方面，安排將與急症及專科醫院特別探訪安排一樣，即探訪兒童及青少年精神科病房的病人家屬，必須完成接種2劑新冠疫苗不少於14天，以盡量減少院內病人及員工受感染的風險。

所有進入公立醫院的訪客必須嚴格執行感染控制措施，包括佩戴外科口罩、量度體溫，以及填寫健康申報表。另外，探訪人士進入公立醫院時須掃描「安心出行」二維碼；至於獲豁免人士，包括12歲以下和65歲或以上人士、使用「安心出行」有困難的殘疾人士及因應實際情況而獲豁免的個別人士，則可填寫表格登記。

醫管局續指，會繼續密切留意疫情發展，適時檢視將有關醫院特別探訪安排擴展至其他的精神科病人，同時希望病人家屬理解在目前的疫情下，探訪安排會有所局限，各醫院會繼續在可行的情況下為病人安排恩恤或視像探訪。