夫婦認13項蓄意逃稅　2人罪成押至12.13判刑

一對夫婦早前涉嫌虛報申索扣除個人進修開支及認可慈善捐款，2人今日(22日)在屯門裁判法院分別承認7項及6項蓄意意圖逃稅控罪，被裁定蓄意意圖逃繳薪俸稅罪名成立，法官將案件押後至12月13日，待取得背景報告及社會服務令報告後判刑。

首被告現年60歲，次被告為首被告的妻子，現年58歲。其中，首被告承認7項蓄意意圖逃稅控罪，在2011/12至2016/17課稅年度的報稅表及2013/14課稅年度的報稅表複本上簽署，而無合理理由相信報稅表內申索扣除個人進修開支，及認可慈善捐款的資料為屬實，觸犯《稅務條例》(第112章)第82條第(1)(d)款。

次被告則承認6項蓄意意圖逃稅控罪，在2012/13至2016/17課稅年度的報稅表及2013/14課稅年度的報稅表複本上簽署，而無合理理由相信報稅表內申索扣除個人進修開支及認可慈善捐款的資料為屬實，觸犯《稅務條例》第82條第(1)(d)款。

案情透露，首被告在其2011/12至2016/17課稅年度的報稅表內，每年申索扣除個人進修開支金額1萬至7.1萬港元，以及認可慈善捐款金額1.5萬至13.1萬港元。他未能就其2項的申索提供任何詳情或證據，並聲稱已遺失相關收據。稅務局經調查後發現他在相關課稅年度曾支付海外大學23,249港元、其他個人進修開支1,253港元及慈善捐款6,060港元。首被告在6個課稅年度虛報的個人進修開支和認可慈善捐款總額達746,538港元，逃繳薪俸稅稅款合共126,911港元。

次被告在她2012/13至2015/16課稅年度的報稅表內，每年申索扣除個人進修開支金額3萬至58,500港元，以及在2012/13至2016/17課稅年度的報稅表內，每年申索扣除認可慈善捐款金額1萬至27,500港元。次被告亦未能就她2項的申索提供任何詳情或證據，也聲稱已遺失相關收據。稅務局經調查後發現，次被告在相關課稅年度沒有支付任何個人進修開支或認可慈善捐款。次被告在5個課稅年度虛報的個人進修開支和認可慈善捐款總額達280,800港元，逃繳薪俸稅稅款合共8,582港元。