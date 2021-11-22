老婦結腸炎留院兩月　雙腳壞疽急惡化須截肢　家屬轟延誤診治

「媽媽腸胃炎入院，點估到出院後雙腳壞死，仲要截肢？」曾做「通波仔」手術的71歲林玉蘭婆婆7月下旬因結腸炎入住博愛醫院，其後轉送天水圍醫院，當時僅右腳尾趾出現壞疽，留院兩個月，壞疽情況擴散至雙腳腳掌，家人見狀大驚，但院方指毋須截肢，一個月後覆診時壞死情況擴至膝部，慘需截肢。家屬批評院方疏忽照顧，對家人健全入院卻殘廢出院難以接受。

林婆婆本身患有糖尿病、末期腎衰竭及缺血性心臟病，下肢曾進行血管擴張手術，並於今年6月進行俗稱「通波仔」的冠狀動脈介入治療。她7月20日因結腸炎入住博愛醫院，8月3日轉往天水圍醫院留醫。根據醫院紀錄，病人本身僅右腳尾趾出現乾性壞疽。林婆婆9月18日出院，家人卻發現她雙腳腳掌嚴重發黑壞死，即時聯絡醫院，醫院指暫未需要接受切除手術治療。

林婆婆10月25日到博愛醫院血管外科專科門診覆診，醫生發現她右腳的乾性壞疽擴展至全腳掌，且左腳壞疽擴至膝部並有感染，傷口有異味，需進行雙膝以下的截肢手術。林婆婆兩名女兒難以接受，大女陳女士表示，其母一個月前的腳掌已嚴重壞死，無法行走，對當時醫生堅持毋須進行手術難以理解，質疑有關安排令母親病情因拖延治療而惡化。

新界西醫院聯網回覆本報表示，病人住院期間，8月18日足病診療師發現病人的乾性壞疽有擴散，右腳所有腳趾已壞死；8月25日再發現左腳有3隻腳趾壞死，認為需要多個專科共同會診，8月30日將病人轉回博愛醫院。惟考慮到病人的壞疽未有感染，加上手術風險高，當時認為未有需要進行截肢手術。院方9月2日及9日再為病人檢查，壞疽已擴至右中足及雙腳腳跟。病人9月18日出院。在病人家屬投訴下，院方9月27日與家屬會面解釋治療方案的理據。

對於院方稱曾就林婆婆的壞疽情況兩度通知家屬，陳女士反指從未收到通知，指院方致電僅告知母親結腸炎情況，因此當見到母親出院時雙腳腐爛發黑，實在難以接受，現時正循不同途徑投訴醫院疏忽照顧。陳女士指母親原本「行得走得」及可自理，現時因雙腳殘廢要長期臥病在床，情緒低落，痛不欲生，並一直哭訴「入錯醫院」，直言很後悔。林婆婆明日(23日)將進行截肢手術。

有骨科專科醫生表示，壞疽是指感染、血栓等血液循環問題造成組織壞死，他指壞疽可以惡化得很快，因此需盡快找到發病源頭。他分析指，若雙腳均出現壞疽，較大機會是血栓而非感染造成，宜短期內與相關專科進行會診制定治療方案，改善血栓，否則壞死情況會持續。至於何時適合進行切除手術，他指由於病人本身有缺血性心臟問題，切除壞死組織後傷口難愈合，亦有機會造成感染，需衡量風險。