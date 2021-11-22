三跑工程分判商追薪無回音　傳最新拖欠金額逾2.5億元

由禮頓—俊和聯營承建的機場三跑「二號客運大樓地基及底部構造工程」，早前約半百名分判商工人到機管局行政大樓外靜坐，指承建商要求離場，惟未支付相關工資「尾數」。有分判商代表今日(22日)向東網表示，至今仍未獲有關當局以及承建商就拖欠的工程費用作相關安排，不排除本周內會有進一步行動。他又稱，靜坐令更多分判商申訴，據其了解，拖欠金額估計超過2.5億港元。

分判商代表指，靜坐抗議後曾於當日下午與相關持份者開會，其他分判商亦相繼收到7、8、9月的工人薪金，惟對於10月、11月的欠款則未獲回應，不排除本周內會有進一步行動。他續指，承建商要求分判商及工人於11月30日離場，惟建造業行規是「離場必先找清費用」，直言「從事行業40多年，未見過不是爛尾的項目會離場不找數」。

機管局回覆指，會繼續與總承建商密切跟進相關事宜，又稱正安排「二號客運大樓地基及底部構造工程」總承建商合約到期後，有秩序地與後續承建商交接工作，一直按工程合約和既定程序支付總承建商，並提醒總承建商妥善處理其分判合約，以確保所有工人獲應得報酬。

為確保三跑道系統建造工程按既定時間表及在預算內完成，機管局持續推行各種有效措施，包括分階段交付工地範圍/安排不同合約承建商提早進場，調整施工次序，以及優先完成所有關鍵的工程。