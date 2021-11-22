車Cam直擊：屯門拖頭失控擺尾　私家車捱掃險變「三文治」

屯門發生3車相撞意外。今日(22日)傍晚6時許，2輛私家車沿龍富路行駛，至近龍逸邨對出時因應交通狀況停下，期間一輛拖頭尾隨駛至，司機疑無察覺路面情況，急欲閃避時已經太遲，拖頭尾架失控掃向後側私家車，再將它推前殃及前車，多名途經駕駛者目睹意外，立即協助報警。

首先捱撞的私家車上姓姜男司機和姓吳女乘客分別手、腰受傷，另一姓黃私家車司機則傷及頭、膝，俱乘救護車送往屯門醫院治理，拖頭司機則無恙，警方正調查車禍原因。

網上流傳捲入車禍、位處最前方的私家車之車Cam影片，顯示它與另一私家車當時已完全停定，肇事拖頭從至少50米距離外駛至，目測車速頗快。拖頭司機懷疑駛過右彎後，始驚覺有2輛私家車停在相關路段，嘗試閃避時已經距離太近，雖然全力扭右避開車頭衝撞，尾架卻猶如「橫掃千軍」，猛將最靠近它的私家車急推向前，再撼向拍攝影片之私家車。

幸好，拖頭在千鈞一髮之際止住衝勢，未將位居中間的私家車夾壓成「三文治」。而碰撞發生同時有車內人士失聲驚叫，路面揚起一陣沙塵，片段亦到此結束。