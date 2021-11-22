27歲女子英國返港後染疫　上環永利大廈等7處納強檢名單

新冠肺炎疫情未平，再有19個指明地方被納入強檢名單，當中包括7處涉及1宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，衞生署衞生防護中心今日(22日)表示，患者為27歲女病人，居於上環永樂街72至76號永利大廈。而政府亦就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處上述19個指明地方的人士，須在本周三(24日)接受病毒檢測。

該宗初步確診輸入個案，涉及1名27歲女病人，居於上環永樂街72至76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前一天，即11月6日進行的病毒檢測沒有確診。她從英國經航班VS206於本周日(21日)抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心檢測後證實染疫。病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株。她在尖沙咀環球貿易廣場37樓工作，最後上班日期為11月3日。她於4月21日及5月12日，於香港接種2劑由內地及德國合研的復必泰新冠疫苗。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居住、工作和曾到訪的地點已納入強制檢測公告。

7個涉及初步個案的指明地方及人士，包括任何在10月31日至11月22日期間，曾身處上環永樂街72至76號永利大廈超過2小時的人士；任何在10月31日至11月3日期間，曾身處以油尖旺柯士甸道西1號環球貿易廣場37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司超過1小時的人士；任何在10月31日下午1時至下午3時期間，曾身處中環蘇豪卑利街48號地舖La Vache!的人士；任何在10月31日下午6時至下午8時期間，曾身處中環荷李活道75號地舖Honky Tonks Tavern的人士；任何在10月31日下午8時至下午10時期間，曾身處中環皇后大道中80號H Queen's 3樓ICHU的人士；任何在11月4日下午6時至下午9時期間，曾身處跑馬地體育道3號香港足球會的人士；以及任何在11月6日下午5時至下午8時期間，曾身處西貢清水灣大環頭路大坳門村AMTARDA的人士。

另外有4個指明地方需要再次檢測，相關地點及人士包括任何在11月5日下午6時至下午11時59分期間，曾身處尖沙咀海港城太平洋會3樓紫荊閣的人士；任何在11月4日中午12時至下午4時期間，曾身處尖沙咀海港城太平洋會1樓的人士；任何在11月4日下午3時至下午10時期間，曾身處尖沙咀梳士巴利道18號 K11人文購物藝術館的人士；任何在11月11日下午2時至下午4時期間，曾身處荔枝角荔灣道1號荔枝角公園體育館的人士。

其餘8個指明地點涉及任何在11月9日至11月22日期間曾身處任何下列指明地方超過2小時的人士，地點分別為大嶼山東涌富東邨富東廣場3樓301室香港聖公會東涌幼兒學校；西營盤第一街8號縉城峰1樓7號舖籽苗幼稚園暨幼兒中心；旺角砵蘭街387號1樓香港保護兒童會香港空運業界嬰兒園；屯門湖秀街2號悅湖山莊幼稚園2A號地下部分加州天地幼兒院；大埔富善邨善翠樓地下1號協康會雷瑞德夫人中心；灣仔堅尼地道100號3樓至6樓部分聖雅各福群會麥潔蓮幼稚園；粉嶺景盛苑俊景閣B及C翼地下新界婦孺福利會粉嶺幼兒學校；柴灣新翠花園政府合署2樓中華基督教會柴灣堂幼兒園。