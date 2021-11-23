假難民滯港嘥米飯　過去7年燒逾60億元公帑

假難民問題禍港多時，滯港的聲請人多年來狂燒公帑資源，造成財政的無底深潭，過去7個財政年度他們已使用的公帑高達60億港元，本年度更預算用12.7億港元處理有關工作。惟有關問題未見曙光，入境處數字顯示，今年1至9月免遣返聲請數字多達2,205宗，較過往3年年均約1,200宗，大增近1倍。

保安局預計，2021/22年度將用12.7億港元處理免遣返聲請及相關工作，較上年度上升超過2.6億港元，增幅逾25%。當中「公費法律支援」項目增幅接近8成，由上年度的1億港元，增至1.8億港元；而「人道援助」項目，本年度預算更逾7億港元，較上一年度增加32%。

雖然社會大眾不時促請港府盡早從源頭切斷假難民問題，走出困局，但港府一直充耳不聞，致假難民仍湧港。據資料顯示，入境處今年首9個月接到2,205宗聲請案件，其中1,459宗已經完成審核，96宗為撤回及毋須跟進，其餘仍在處理當中；而未完成個案累計只有1,213宗，其中有54%為逾期逗留者，41%為非法入境者。

而據入境處紀錄，自2016年全年錄得3,838宗申請後，由2018至20年所接獲聲請有1,216、1,213及1,223宗。由2009年底至今年9月，在入境處完成審核的24,447宗聲請中，獲確立的酷刑╱免遣返聲請只有272宗。