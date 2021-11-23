多年來見盡假難民真面目　後悔做二房東

蘇女士與丈夫早年租下港島區多個舊樓單位，改建成劏房出租，成為「二房東」，她在高峰期承包20多個單位，手上有近百個假難民租客，她坦言，市場上有不少專營假難民劏房的二房東，生意表面風光，但實際上只是賺取一份普通入息。惟她坦言後悔從事二房東，批評他們伺機留港搵快錢，「根本就唔係真正難民」，多年來見盡假難民真面目。

她解釋，以波斯富街單位分間成3套房，提供10個床位計，裝修及添置家具費用花了10多萬港元，香港國際社會服務社（ISS）會向她支付每名聲請人租金及水電津貼1,800港元，假設全部床位租出，每月收1.8萬港元計，在扣除每月1.2萬港元租金及水電費後，每月只是賺約2,000至3,000港元，惟現已變得血本無歸。她續稱，有舊樓沖廁水用淡水，假難民不時招呼大班人開派對，水費開支竟可達1.3萬港元，加上舊樓經常出現塞渠、維修及電器常壞等問題，每月增添不少額外開支。

她直言，以為提供到廉價住房予聲請人，同時她又可賺到穩定收入，屬雙贏局面，可惜事與願違，因他們「根本就唔係真正難民」，他們來港後一心只想「搵快錢」不願回鄉，形容「女做妓女、男做毒販」是假難民的真實寫照，她除要為單位開支及瑣碎事煩惱外，亦經常到警署協助調查，更有人試過在單位內疑濫藥後跳樓死亡，故她後悔從事二房東。