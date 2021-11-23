東方日報A1：假難民租霸　爆鎖偷電玩攬炒

假難民滯港成社會一大毒瘤，而他們賴死唔走的行徑，近日更禍延民居，累房東飽受煎熬。有承包舊樓單位出租予假難民的「二房東」，早前突遭負責替他們交租的組織停發租金，但租客在多番驅趕及斷水斷電下仍不肯遷出，更爆鎖佔據單位自行駁電，隨時釀火災「一鑊熟」。二房東炮轟相關組織卸責，懶理假難民霸屋情況，又質疑社署對該組織監管不力。涉事組織則指，因發現二房東與大業主之間簽定的文件出現異常才停發租金，稱過程中有協助租客遷出單位。

社會福利署把津貼免遣返聲請者的工作，外判給香港國際社會服務社（ISS），每名合資格成年聲請人每月可獲住屋津貼及雜費共1,800元。蘇女士與丈夫自2017年起，成港島區多個舊樓單位的二房東，經ISS介紹下租予在港聲請人，ISS會直接向她付租。惟ISS突停止向她發放本年7月起多個單位的租金，理由是指她行使假文件，指她與大業主訂立的合約中，指明不可分租的條款有出入。蘇指涉及租金多達約40萬港元，已入稟法庭追討，明年3月開審。

記者陪同蘇視察一個位於波斯富街、劏成3房的單位時，赫見大門鎖頭被爆，有不認識的假難民遷入，自置床架亦被盜去，她即激動報警處理。1名曾入獄的假難民聞言立即更衣離去，另1名來自俄羅斯的假難民則無意搬走，僅表示對於ISS無付租感無奈。

最令蘇女士頭痛的是，一方面假難民賴死唔走，一方面大業主要求收回單位並清場，否則不會向她發還2個月的按金。她炮轟ISS從未出面協助，更試圖置身事外，指租約只是她與租客私下協定，與組織無關。她向記者出示的出租人承諾書範本印上ISS的標誌，每月亦收到該組織向她發放的清單，列出承租人姓名、性別、家庭狀況及租金等資料，坦言：「同大業主合約冇寫明可分租，但大業主同ISS都知我有劏房租畀難民，ISS仲同我講畀唔到2個月按金，叫我唔使打釐印。」

蘇續指，有假難民自行駁電，部分電線更有燒焦痕迹，擔心隨時釀火警，直言房間有兒童入住，質問是否「搞出人命」，ISS才會正視問題。她指出曾向社署求助，惟獲回覆指服務已外判，着她向相關組織查詢。她批評社署監管ISS不力，間接令假難民強佔民產，打算向申訴專員公署投訴。

ISS回覆指，7月揭發由二房東﹙蘇女士與丈夫﹚與大業主所簽定的文件出現異常，翻查文件後，涉及地址至少有30個，服務使用者至少有70人，經諮詢法律意見後，於8月初報警，並即時停止發放有關租金。ISS知悉仍有人因未能找到合適單位而未遷出，稱正盡力協助他們。至於被指欠租，因案件進入司法程序故不便評論。

社署回應指，委託ISS向免遣返聲請人提供人道援助，而ISS在審批住屋援助申請時，須評估聲請人的住屋需要、核對提交文件及監察租金發放等情況；若租約不合符審核標準，包括二房東未獲業主授權分租等，就會停止發放相關租金，並協助聲請人另覓居所。就蘇女士個案，因已展開法律訴訟，故不作評論。過往3年，該署無發現ISS在處理發放聲請人的住屋援助事宜有違反合約或既定程序。在2020/21年度，為合資格聲請人提供的人道援助，實際開支為5.35億港元。

議員柯創盛斥假難民「耍賴」行徑等同非法入侵居民，涉事的非政府組織及社署應介入協助解決，而該組織亦應該要履行承諾及租約責任，質疑事件可能只屬冰山一角，有其他區的二房東亦受同樣情況困擾。他認為，假難民問題困擾本港多年，批評政府決心不足，建議以難民營方式作為短期解決方案，長遠應該提請中央退出聯合國《禁止酷刑公約》。

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