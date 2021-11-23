梁子超指機場內地和外地分隔是大考驗　相信通關初期配額不多

在對機組人員的檢疫豁免安排方面，梁子超認為內地比香港做得較嚴謹。

機場作為防外疫輸入的堡壘，其防疫工作對當局爭取與內地通關意義重大，對此呼吸系統專科醫生梁子超今(23日)早在電台節目表示，香港只有一個機場，將內地及外地航班分開處理是一個大考驗，尤其是涉及公司要分開這2批員工。

在對機組人員的檢疫豁免安排方面，梁子超認為，內地比香港做得較嚴謹，他們的機組人員須隔離一定時間才可走入社區。在這一方面，雙方理解或意見能否達至一致，要視乎專家之間交流會否有特別建議。

封關近2年有很多需求，梁認為通關初期需要用配額調節，同時預料初期配額不會太多，將優先給予以商務及家庭為由的人，即有急切需要的人士。

另外，對於富豪機場酒店確診住客經過空氣感染，梁認為在檢疫酒店房間打開門時，需要強制戴好口罩，以及在走廊的活動要減至最低，以減低傳播風險。專家翻查閉路電視發現患者打開房門時，有一半時間沒有戴上口罩。

港大感染及傳染病中心總監何栢良則關注「自私口罩」的防疫漏洞，他指富豪機場酒店上周2名檢疫人士確診，調查指源頭是1名36歲印度籍男病人使用俗稱「自私口罩」的氣閥口罩，導致噴出來的空氣未能做好過濾，懷疑因此將病毒傳播給別人。何指出，由於氣閥口罩的設計不是防疫用途，保護功能不合規格，因此政府應修例禁止檢疫人士使用氣閥口罩，甚至擴展至所有要使用「安心出行」的處所，都不能允許市民佩戴氣閥口罩。

何又指，美國當地政府便是於疫情爆發初期，因不干預群眾使用不合規格的口罩讓情況進一步惡化，才會有後期美國疾控中心明確要求國民，不要再使用氣閥口罩。