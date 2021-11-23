第2次疫情防控工作對接會議周四深圳舉行　港府：冀盡快通關

本港市民坐困疫城近2年，依舊通關無期，行政長官林鄭月娥今早(23日)在出席行政會議前表示，繼今年9月底與內地相關單位及專家進行疫情防控工作對接會議，昨日(22日)收到港澳辦通知，第二次疫情防控工作對接會議，將於本周四在深圳舉行，政務司司長李家超會率領團隊出席，希望創造通關有利條件。

林鄭月娥又指，要達致通關及與海外免檢往來製造條件，疫苗接種率仍要大幅上升，指至昨晚首劑疫苗接種率仍未達7成，又稱希望隨着由內地研發的科興疫苗接種年齡下降，可提升學生接種率，創造早日恢復全日課及課外活動的條件。

她續指，中港兩地通關要有指標，認為內地、香港、澳門防疫在國際上相對成功，本港約1.2萬宗病例在世界上屬於偏低。被問及免檢疫會否帶來感染風險，她認為兩地都有輸入個案，可能會引起本地感染，所以要保持有指標及熔斷機制。

至於確實通關日期，她指愈快愈好，但肯定有配額及逐步推動，有關健康碼轉粵港碼方面正在討論，同時亦涉及社交距離、食肆使用安心出行等問題，食物及衞生局之後公布。