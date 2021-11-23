本周公布身處內地港人投票細節　邊境票站會選址已關閉口岸

立法會換屆選舉下月19日舉行，但如何讓身在內地的香港登記選民投票日當天在口岸投票，至今仍未有詳情。政府今日(23日)表示，政制及內地事務局負責內地登記選民投票，由於沒有可能在投票日前達到正常通關，故滯留人士難以回港投票，當局會積極研究特別便利、一次性計劃，邊境投票站設立在關閉的邊境管制站，但不會在深圳灣設立投票站，內地港人需要預先登記，並採用閉關式投票，投票完需要立即折返內地，今個星期內會公布細節。

政府又指，資格審查委員會日前公司有1名參選人，因技術上不符合參選資格，其他都合資格，希望完善選舉制度下萬無一失。政府指今次選舉有複雜性，涉及90席、3個板塊、超過400萬選民，最新認為需動員3.8萬人當日負責投票、點票。

政府補充，有關臨時投票站詳細情形稍後再公布，強調純粹便利措施，不會增加很多人手，又澄清港府沒有提出綜合投票率，認為應繼續沿用以前的方法。至於投白票是否違法，港府指需要視乎法律、證據，及有否煽動市民投白票。