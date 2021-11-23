香港公園下周三薔薇科植物展覽　展出逾600株涉50多種

康樂及文化事務署轄下香港公園霍士傑溫室將於下周三(12月1日)起，舉辦薔薇科植物主題展覽，以供市民近距離觀賞各種薔薇科植物。是次主題展覽將展出50多種，600多株不同形態的薔薇科植物，包括玫瑰、月季、枇杷、桃和石斑木等。

展覽由12月1日至明年1月9日，每日上午9時至下午5時在中區紅棉路19號香港公園霍士傑溫室舉行，免費入場。展覽還設有展板介紹薔薇科植物用途和象徵意義。

薔薇科植物逾3,300多種，包括常綠喬木、落葉喬木、灌木和草本植物。玫瑰長有厚葉，葉片上有皺紋、葉脈下陷，莖上有密集的銳刺；而容易令人混淆的月季葉面平滑而有光澤，莖上少刺。

至於枇杷，因其果實的形狀似樂器琵琶，故又名琵琶果，其果實呈圓、橢圓或倒卵形，淡黃或橙黃色的果皮表面被有絨毛；果肉柔軟多汁，風味獨特。而桃則有披針形的葉片，葉緣則呈細鋸齒狀。桃會在春季開花，花色有白、紅和粉紅，美艷動人；石斑木又名春花，其橢圓形的葉片質厚並帶有光澤，葉緣有細鋸齒，葉背網脈清晰；石斑木花色清雅，常用於製作盆景。