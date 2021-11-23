半歲嬰全母乳餵哺率跌至22%　衞生署料與去年支援服務縮減有關

衞生署今日(23日)發表《2021年母乳餵哺調查》報告，收集去年於香港出生的嬰兒首年母乳餵哺率，根據本港產科醫院收集的數據，2020年出生的嬰兒出院時曾以母乳餵哺的比率和出院時以全母乳餵哺的比率分別為86.8%和18.9%。與2018年數據比較，由1個月大至6個月大嬰兒以全母乳餵哺的比率均下跌約2至4個百分點，該署估計可能與新冠肺炎疫情的負面影響有關。

報告顯示，嬰兒愈大以母乳餵哺的比率愈低，2020年出生的嬰兒曾經以母乳餵哺至1個月大及2個月大的比率分別為77.4%及66.6%，嬰兒去到12個月大時餵哺比率跌至23.9%。而以全母乳餵哺的情況更少，嬰兒1個月大時以全母乳餵哺的比率僅28.8%，去到6個月大的比率為22.2%。

衞生署表示，母親選擇不以母乳餵哺涉及不同的原因，但上述調查反映母乳餵哺率下跌可能與疫情有關，因本地疫情關係，產科醫院和母嬰健康院的母乳餵哺支援服務去年一度縮減，社會上的相關支援亦因社交距離措施而減少。母嬰健康院提供的母乳餵哺支援服務包括產前教育、母乳餵哺評估及指導，今年6月全面恢復。醫院管理局亦已逐步恢復舉辦產前課程和母乳餵哺工作坊。