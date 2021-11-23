適齡學童急跌　龍翔官中下學年與九龍工業學校合併　3年後停運

近年受移民潮及適齡學童人口下降所影響，學生人數大跌，不少學校正面臨縮班或停辦的危機。教育局今日(23日)宣布，龍翔官立中學將於2022/23學年起與九龍工業學校合併。龍翔官立中學亦將於下學年起停止開辦中一及中四班級，並會於2024/25學年停止營辦。本學年於該校就讀中四至中六級的學生會在原校完成高中課程。至於中一至中三級的學生，在完成初中課程後可轉往九龍工業學校升讀中四，如欲轉往區內其他學校就讀，教育局會提供協助。

教育局指鑑於中學適齡人口將會出現結構性下降，而龍翔官立中學位處的黃大仙區有較多剩餘學位，教育局作為官立學校的辦學團體，經詳細考慮各方面因素包括教育政策、學齡人口變化、學額供求、官立學校整體發展需要、政府資源運用等後，決定合併龍翔官立中學與九龍工業學校。

發言人表示，九龍工業學校及龍翔官立中學的前身均為工業中學，背景相近，而九龍工業學校校舍空間寬敞，能容納龍翔官立中學的轉校生。兩校合併不但有助紓緩黃大仙區學額供過於求的情況，亦可整合兩校資源。由本學年開始，九龍工業學校及龍翔官立中學會加強合作，舉辦不同類型的師生交流活動、聯校課程和比賽等，以提升兩校的融合和發揮協同效應，為學生提供更優質的教育服務。