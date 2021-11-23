港府撥5.13億助大學研究新冠病毒　陳肇始認同具參考價值

新冠疫情肆虐至今近2年，出現不少相關研究。食物及衞生局局長陳肇始今(23日)表示，政府在去年4月起支持本地大學進行67項，針對新冠病毒的醫學研究項目，合共撥款5.13億港元，包括由香港大學微生物學系講座教授袁國勇團隊研發的新冠病毒噴鼻式疫苗，其第一期臨床試驗有30名參與者參與。

陳在衞生醫護研討會開幕典禮致辭時指，各項研究為政府提供重要參考，以鼓勵疫苗接種措施，政府及專家顧問亦會審視相關數據，告知公眾第3針的相關資訊。她又稱，部份撥款資助一款由本地大學研發的噴鼻式新冠疫苗。現時該項目已完成第一期臨床試驗，涉及30名自願參與者，試驗證明對人體安全。

香港大學研發的噴鼻式疫苗，早在半年前完成第1批疫苗臨床測試，現在正等第2批疫苗做第2期臨床測試，領導團隊的袁國勇預計，將來市民完成3針肌肉注射的疫苗後，可用噴鼻疫苗來加強鼻咽和咽喉的保護，補足科興及復必泰的缺陷。