女嬰吸盤催生後腦出血亡　死因庭裁定死於不幸

女嬰詹雪琳在2016年1月30日在聯合醫院透過真空吸引術出生，事後出現「帽狀腱膜下出血」，即腦部出血，出生僅8天便不治。死因庭就事件展開6天研訊，死因裁判官何俊堯今天(23日)裁定女嬰死於不幸，並向醫管局及聯合醫院提出兩大建議，避免不幸再次發生。

裁判官裁定女嬰的死因為缺血缺氧性腦病變、休克及帽狀腱膜下出血。根據婦產科及兒科專家的證供，帽狀腱膜下出血是真空吸引術的已知風險，若真空吸引杯放對位置，理應不用吸3次這麼多，推論今次事件與真空吸引術有關，最終裁定女嬰死於不幸。

裁判官安慰死者家屬，明白沒有人會比他們更難過，但希望可以透過今次研訊「知多少少」，早日釋懷。死者母親在庭外哭着表示「我呢個BB真係死得好慘⋯⋯但生活仲要繼續落去⋯⋯依家就無得再生。」外祖父則表示曾要求由陪審員處理本研訊，可惜被拒。

裁判官建議，若有機會使用真空吸引術，醫院應及早向產婦講解風險以及可能出現的併發症，避免在急迫的生產過程中才作出講解；放置吸盤時，若人手不能確認腦囟位置，應使用超聲波輔助。就帽狀腱膜下出血斷症方面，裁判官建議醫管局參考澳洲報告，為診斷指標定下指引，提高警覺，如有懷疑應及早向資深醫護尋求協助；以及制訂兒科輸血協定，改善救治情況。

案件編號：CCDI-261/2016