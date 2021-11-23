野豬都有助養？　眾籌貼文疑似騙案遭網民鬧爆

本港野豬問題備受關注，惟漁農自然護理署近日推出的「豬殺令」，將市區見到的野豬即捕即殺措施更惹人反感。然而近日有人疑利用善心人士的同情心，在網上發起助養野豬眾籌，聲言「可以減少野豬被捕殺機會」，至於如何助養、如何達致減少捕殺機會等詳情，貼文則沒有交代。有網民質疑有關籌款是騙局並作留言，但旋即被刪去，亦有人索性在群組發貼查詢，但無得到答覆。

有人早前在社交網站Facebook一個關於動物的群組發貼，明言為助養野豬籌款，指有見政府捕殺野豬，故「希望各位善心人多多益善，付出你地(哋)嘅冰山一角，就可以減少野豬被捕殺嘅機會，救得一隻得一隻，上天有好生之德，一齊去幫助佢地(哋)吧」，貼文附有付款二維碼(QR code)。

貼文旋即惹起討論，有網民質疑是騙案，留言欲查問更多資訊，惜被刪走。有人直接在群組發貼查問「請問你哋如何助養野豬，買地、個人收養、非法餵飼或其他方法，可否解釋吓？」，亦有人質疑籌款不當，指「你地(哋)打算利用野豬去籌到既(嘅)錢會點用？？？點領養野豬？？？定買個私人地去圈養佢地(哋)？」

該網上群組的版規列明，有關籌款事項與該群組無直接關連，但發放籌款貼文前要先出示有關醫療收據、事件經過，需向「谷主」或管理員申請，而管理員亦可刪除籌款貼文而不作通知。

事實上，目前計劃在本港公眾地方進行籌款活動的機構須先向有關政府部門申請許可證或牌照，作慈善用途的籌款活動申請由社會福利署署長審批，而作其他用途的籌款活動申請則由民政事務局局長審批，但網上眾籌卻未有特定條例規管。港府曾指出，按網上籌款活動的不同目的及性質，例如若有關網上籌款活動涉及向公眾作出購買證券要約及貸款等與金融服務相關的活動，可受到相關法例例如《證券及期貨條例》（第571章）、《公司（清盤及雜項條文）條例》（第32章）及《放債人條例》（第163章）等的規管。