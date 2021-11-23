鄉議局主席劉業強控網台誹謗　促移除影片及道歉賠償

鄉議局主席劉業強昨日(22日)入稟高院控告網台「升旗易得道」，指其本月10日在其網上頻道發布的視頻節目之言論，對劉構成誹謗。劉要求高院頒令禁制對方再發布相關的誹謗言論，並要將相關視頻下架。劉又要求該網台作書面道歉並就相關誹謗言論作出賠償。

原告是劉業強，被告是營運YouTube頻道「升旗易得道」的人士。據入稟狀指，該頻道於今年11月10日在網上發布的視頻談及有關走私集團快艇倉庫，並指與劉業強父親劉皇發的家族有關。截至11月15日該視頻的點擊率高達16萬次。原告指該視頻的內容屬錯誤且令原告造成痛苦、焦慮及尷尬，更令原告的名聲嚴重受損。

入稟狀指，被告明知該些言論屬錯誤且在沒有查清事實，及給予機會讓原告回應的情況下仍發布相關視頻。原告又指被告發布視頻時正值原告參選2021年立法會選舉的時間，並對原告的名聲造成最大的損害，而且可能會令他人在網上轉載該些誹謗言論。原告現要求法庭頒令禁制被告再發布相關誹謗言論並將相關視頻下架。原告亦要求法庭除頒令被告需向原告作書面道歉外，並要被告作出包括加重賠償及懲罰性賠償在內的賠償。

劉業強已報名參選2021年立法會選舉鄉議局功能界別，同樣已報名參選該界別的亦包括莫錦貴。

案件編號：HCA 1772/2021