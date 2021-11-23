政Whats噏：泛民爆內訌棄選益建制　邱錦平當選荃灣區會副主席

經過區議員離職潮同宣誓風波後，唔少區議會嘅正副主席都懸空。荃灣區議會今日（23日）補選因李洪波被裁定宣誓無效而造成嘅副主席空缺，外界本身預料係泛民建制之爭，喺兩邊都有4個區議員情況下，就算4打4打和，都可以抽籤抽搏一鋪席。點知泛民爆內訌，互不相讓下竟然棄選棄，令建制派嘅邱錦平成功「執雞」，佢話無諗過會無競爭，強調一直都有心做呢個位。

主席陳琬琛一開始就話只喺收到建制派、屬於當然議員嘅邱錦平報名，宣布佢當選荃灣區議會副主席，全場傳出一片掌聲。

其中被傳有意爭奪副主席之位嘅公民黨前成員陸靈中，呢個時候就舉手發言，但原來佢唔喺講選副主席嘅嘢，反而喺話喺網上睇到，邱喺荃灣嘅辦事處同鄉事委員會嘅電話地址一樣，陸就質疑會唔會令到市民搵唔到，仲話副主席呢個位任道而重遠，公眾對佢有期望。

陸中喺完左大會後，就話每個人都有權選正副主席，自己已經盡咗力去達成共識，一陣會出聲明解畫，強調對於事件發展好無奈同可惜。

而同樣被傳有意想做副主席、亦係公民黨前成員嘅黃家華，喺大會結束後就一支箭咁跑出去，未有回覆提問，仲話「我㗎車泊喺下面，抄牌要320，下晝開會先再講嘢。」

而有當區泛民議員就對事件不滿，仲講到今朝特登早到協調，但唔知點解都喺協調唔到，覺得唔應該就咁「扯白旗」，仲話4打4都有得搏下，依家喺鷸蚌相爭，漁人得利，要求佢哋同公眾交代。

陸事後發聲明承認想競逐副主席，喺聲明仲話想加強身份，更名正言順地協助其他現時冇區議員選區嘅居民，可惜事與願違，未能成功協調，只有說聲「無奈」，亦有心理準備接受大家對未能成功協調的批評，但又話自己問心無愧，已經盡咗最大嘅努力尋求突破，冇半點後悔，堅信自己當初的判斷，明言自己相當適合嘅副主席人選；其後亦搵唔到退讓嘅理據。

對於成功喺區議會要職上拎返一席位，邱錦平就話自己無諗過以咁嘅形式當選，但自副主席空缺後一直有心想做，仲話都預計過可能會4打4等抽籤。被問到有咩大計時，邱都話希望繼續做到城鄉結合，淨喺罵政府無用，強調做咗好多民生工作，會繼續做作為同政府溝通嘅橋樑，亦都話會調整下辦公時間方便市民。