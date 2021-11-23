薪金報大數騙630萬元貸款　貿易公司前員工董事遭廉署起訴

廉政公署昨落案起訴一間貿易公司的時任董事及時任兼職員工。

廉政公署昨日(22日)落案起訴一間貿易公司的時任董事及時任兼職員工，控告她們涉嫌在申請多筆貸款時，偽稱該兼職員工的聘任及月薪，詐騙一間銀行及兩間持牌放債人公司貸款共逾630萬港元。2人已獲准保釋，明日(24日)將於東區裁判法院應訊，以待案件轉介區域法院答辯。

被告54歲賴美丹，她為文新信陽毛尖投資(香港)有限公司前兼職員工，另一名被告59歲凌菀鎂(前稱凌春梅)則為該公司董事兼股東，她們同被控一項串謀詐騙罪名。賴另被控4項詐騙罪名；凌另被控1項偽造罪名。

本案涉嫌罪行於2016年5月至2018年5月期間發生。其中一項控罪指賴涉嫌向恒生銀行虛假地表示，她於文新受僱為銷售經理和每月賺取收入5萬港元，並意圖詐騙而誘使恒生銀行批准賴及其丈夫的按揭貸款申請，導致該兩夫婦獲得利益，或恒生銀行蒙受不利。

另外3項控罪指賴涉嫌向邦民財務及易易壹財務先後3次虛假地表示，她受僱於文新和每月賺取收入4.85萬或5萬港元，並意圖詐騙而誘使2公司批准賴的貸款申請，導致賴美丹獲得利益，或邦民財務及易易壹財務蒙受不利。

另1項控罪指賴及凌涉嫌一同串謀詐騙邦民財務，即不誠實地虛假地表示賴受僱於文新和每月賺取收入4.8萬港元，從而誘使邦民財務批准賴的貸款申請。

餘下1項控罪指凌涉嫌製造虛假文書，即一封以文新名義發出的信件，信中述明賴於文新受僱為銷售經理和每月收入5萬港元，意圖由賴藉使用該文書而誘使另一人接受該文書為真文書。

廉署調查顯示，恒生銀行、邦民財務及易易壹財務，疑因2名被告所作的虛假陳述，批出5筆貸款合共逾630萬港元。