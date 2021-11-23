港府硬推明日大嶼　15團體炮轟環評欠透明　猶如霸王硬上弓

政府懶理社會反對聲音，擲逾6,000億港元硬推的「明日大嶼」計劃，相關環評工程項目正進行公眾諮詢，並將於周四(25日)結束。15個環保及關注團體今日(23日)聯合請願，批評政府迴避公開完整的策略性環評，甚至偷步提交簡介硬闖環評程序，同時未有將填海氣候影響納入考慮，漠視《香港氣候行動藍圖》的碳中和目標，令「工程凌駕環境」。有環團指，完整的策略性環評有助審視整個項目的影響，同時促環保署署長行使權力，否決簡介及要求部門提供更多資料。

環團表示，目前政府在可行性研究報告尚未出爐前，已開展顧問工作簡介，認為政府有必要在開展法定環評前，先進行全面策略性環評，研究所有可行的替代選項，如是否只有填海的選擇等，及檢視各選項與鄰近工程的環境承載力，包括三跑，東涌新市鎮擴展，石鼓洲焚化爐等大型填海工程，否則難以估計對周邊環境累積影響。

團體續指，政府將簡介分拆三份，有涉淡化整體累積環境影響之嫌。香港海豚保育學會副會長麥希汶舉例指，自港珠澳大橋完工後，中華白海豚已絕迹於部分曾使用的棲息地，擔心政府個別就項目進行環評，而非整體衡量，會出現偏差，未來更會使中華白海豚絕迹。