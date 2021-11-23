鍾翰林認分裂國家洗黑錢　判囚43個月

組織「學生動源」前召集人鍾翰林被指發布煽動他人分裂國家的資訊，並處理屬犯罪得益的眾籌款項。他在３星期前於區域法院承認《港區國安法》中之分裂國家罪、及一項洗黑錢罪，今天（23日）被國安法指定法官陳廣池判處即時監禁43個月。

法官陳廣池在判刑後，表示早前他收到電話滋擾一事，已有一名五旬人士被捕。惟上周他卻再接到變本加厲的暴力恐嚇。他強調「人在做，天在看，若要人不知，除非己莫為」，並指做出如此事項的「仁兄」若被捕，屆時切勿「戴頭盔，夠膽做就夠膽認，咁先係有種嘅中國人」。法官又謂此種行為是可悲、可恥及可笑，並認為不會是愛香港的人做出如此行為，「無理由拆自己間屋」，亦似乎看低警方的刑偵能力。法官又指應對任何恐嚇司法人員的行為予以嚴厲譴責，指做出如行為的人不但或干犯刑事恐嚇，亦有可能干反了《港區國安法》的恐怖主義行為。

現年20歲之被告鍾翰林，承認於2020年7月1日至10月27日期間，在香港與其他人積極組織、策劃、實施或者參與實施旨在分裂國家、破壞國家統一行為，不論是否使用武力或者以武力相威脅，即將香港特別行政區從中華人民共和國分離出去或非法改變香港特別行政區的法律地位。他承認的洗黑錢罪，則指他於2018年1月19日至2020年10月27日期間在香港，處理其在Paypal Hong Kong Limited的帳戶內約13.5萬元犯罪得益。

鍾原本另被控一項串謀發布煽動性刊物，以及一項涉及處理滙豐銀行戶口存款的洗黑錢罪，但法庭決定將這兩項控罪擱置於法庭存檔，未得批准不予繼續檢控。

案件編號：DCCC 27/2021