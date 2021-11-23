政府表現差　受訪者對民生狀況不滿率達55%

本屆政府任期尚餘約半年，無論在處理社會事件或抗疫上均屢被批評。最新的民意調調查結果顯示，不滿政府表現的比率亦達56%，滿意率淨值為負30個百分點，受訪者對民生狀況不滿率有所上升，高達55%，不滿經濟狀況亦佔51%。

香港民意研究所於本月15至18日以電話訪問1004名市民，結果顯示，特首林鄭月娥的評分為37.4分，有33%受訪者給予林鄭月娥0分，其支持率為24%，反對率為60%，民望淨值為負36個百分點。

在政府民望方面，有56%的受訪者表示不滿意，較上月的調查上升1個百分點，市民對區政府的滿意率淨值為負30個百分點。而市民對特區政府的最新信任比率為42%，不信任比率44%，信任淨值為負2個百分點。

至於市民對現時政治、經濟及民生狀況的評價，最新滿意淨值分別為負23、負24及負28個百分點，對民生狀況不滿率上升3個百分點，達到55%，；民生及經濟狀況滿意率均為27%，但對經濟狀況不滿率則為51%；民主狀況滿意率則有29%，不滿率為52%，而滿意率是2011年12月以來新高。