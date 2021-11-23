增6宗輸入病例　5人帶變種病毒　阿聯酋航空杜拜曼谷航班禁抵港

本港新冠肺炎疫情持續，衞生署衞生防護中心公布，今日(23日)新增6宗確診個案，至今本港個案累計12,411宗，另有少於5宗初步確診個案。

新增個案均為輸入個案，當中5宗涉及L452R變種病毒株的感染。個案涉及3男3女，年齡介乎6至74歲，全部由高風險的A組指明地區抵港。

個案中的3人均於本周日(21日)從巴基斯坦經阿聯酋乘搭航班EK384抵港，涉及33歲及24歲女子，和一名6歲男童。33歲及24歲女患者都沒有出現病徵，前者於5月30日及6月20日在香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗；後者於7月3日及9月13日在巴基斯坦接種2劑由內地研發的科興疫苗。6歲男童的病毒量不足以進行變種病毒株檢測。以上3人抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心「檢測待行」的檢測結果染疫。

另外，中心昨晚(22日)公布了涉及1名27歲女病人，居於上環永樂街72至76號永利大廈。她於11月7日前往英國，離港前一天，即11月6日進行的病毒檢測沒有確診。她從英國經航班VS206於本周日(21日)抵港，抵港時在機場臨時樣本採集中心檢測後證實染疫。病人沒有病徵，並確認帶有L452R變種病毒株。她最後上班日期為11月3日，於4月21日及5月12日，於香港接種2劑由內地及德國共同研發的復必泰疫苗。為審慎起見，她於潛伏期在港曾居所、工作的環球貿易廣場(ICC)37樓摩根士丹利銀行亞洲有限公司，以及潛伏期間曾去過的4間餐廳及香港足球會，同樣納入強制檢測公告。

餘下2宗個案分別涉及23歲及74歲男患者，2人均沒有病徵。23歲男子於本月13日從巴基斯坦經土耳其乘搭航班TK083抵港，在荃灣遠東絲麗酒店檢疫期間確診。他已於6月15日在巴基斯坦接種1劑由內地研發的克威莎疫苗。而74歲男病人，則於上周五(19日)從美國經航班CX873抵港，在西營盤華大盛品酒店檢疫期間確診。他已於8月9日及8月30日在香港接種2劑復必泰疫苗。

另外，由於阿聯酋航空營運於本月21日由阿拉伯聯合酋長國杜拜和泰國曼谷飛抵香港的航班(EK384)有3名乘客經抵港檢測而確診新冠肺炎，衞生署遂引用《預防及控制疾病(規管跨境交通工具及到港者)規例》(第599H章)禁止阿聯酋航空營運的客機在本月23日至12月6日期間從杜拜和曼谷着陸香港。