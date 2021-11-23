地政總署助理署長稱建屋被留難　申司法覆核押後判

地政總署助理署長林嘉芬與其丈夫，今年先後入稟申請司法覆核，指地政總署無理拖延他們在錦田一幅土地建屋的申請8年。其後雖批准申請，但附帶大量不合理及苛刻條件，違反署方內部指引及《基本法》給予的權利，指署方拖延是帶有政治目的。高院今（23日）開庭處理他們的司法覆核許可申請，原訟庭法官高浩文在聽取各方陳詞後，表示會在12月10日或之前頒發書面判詞。據申請方透露林將於明年退休，如未能及時在涉案土地建屋，退休時她將要與丈夫另覓居所。地政總署則指申請人的要求不涉及挑戰相關公共政策。

本案申請人是林嘉芬及其丈夫鄧超文，擬答辯人則是由律政司司長代表的地政總署署長。申請方指，申請人向地政總署作出申請時，遭質疑有利益衝突，但地政總署內部指引列明，署方不應作政治或多餘的考慮，其考慮明顯已違反指引。申請方又指，他們首次提出司法覆核後一個月，署方便批准申請人建屋但又提出多個苛刻條件，明顯是針對第2申請人林嘉芬的身份。署方指林有利益衝突，但又沒有給予機會她解釋，難免令申請人認為，是因林曾被廉署調查，令署方處理她的申請時作出特殊對待，就此署方有濫用程序之嫌。申請方又指，雖然林是地政總署高層，但不等於其個人權利及作為地主的建屋權可被剝削。

擬答辯人一方回應指，申請方的指控嚴重，申請人指署方的做法是針對第2申請人林嘉芬的身份及個人行為，卻從沒有提出具體證據。署方又指，申請人投訴並不涉及公共政策範疇，而且即使投訴成立，亦應循民事訴訟方向控告署方，而非提出司法覆核。

案件編號：HCAL 68,916/2021