指麵包作餌誘殺野豬屬人類自衞　林超英：如同設捕鼠器捉老鼠

漁農自然護理署早前以麵包作餌，誘殺野豬惹爭議，鄉郊基金主席、前天文台台長林超英今早(23日)在電台節目中表示認同漁護署做法，稱誘捕是人類普通的自衞方式，如同在家中設捕鼠器捉老鼠，又認爲在麻醉下進行人道毀滅「可能係最舒服死」，強調人類有權自衞。

林超英指出，山頭野豬太多，對人類及樹木等生態造成災難性影響，又提到近日在不同社交平台看到野豬攻擊輔警的片段，認為情況危險，直言「如果嗰個(遇襲者)係細路嘅話，攞命㗎喎！喺咁嘅情況之下，人類有權自衞」。

對於漁護署以麵包作餌，引誘野豬「浦頭」，再以麻醉方式進行人道毀滅，林超英形容，如同在家中設捕鼠器捉老鼠，做法是自衞，又以滅蚊為例，噴曬蚊怕水亦會殺死不少微生物和細菌，強調難以針對1隻野豬擊殺。

對於獵殺的不人道爭議，他則指，在麻醉情況之下，「對隻豬嚟講，可能係最舒服咁死，比餓死、發炎病死的痛苦更少」，促請市民不要再以人類的角度看待此議題。

他認為，市民不應將矛頭一面倒指向漁護署，反而應思考餵飼野豬的市民才是罪魁禍首，令野豬不斷闖入市區，危及市民性命。他有稱自己向來關心自然保育，但呼籲市民全面看清野豬爭議 從生態平衡角度出發。