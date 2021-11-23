海關破20年最大宗私煙倉案件　起7600萬元貨拘1男子

香港海關昨日(22日)在屯門搗破兩個大型私煙倉，起出2,700萬支懷疑私煙，市值約7,600萬港元，應課稅值約5,200萬港元，拘捕一名男子，這是海關過去20年搗破的最大宗私煙儲存倉庫案件。

海關稅收調查科稅收調查第三組高級督察梁啟聰表示，昨日中午時分，海關在屯門區進行反私煙行動，於青楊街12鴻昌工業中心一期一單位外，截查一名提貨後離開的本地男子，並於單位內檢獲1,100萬支懷疑私煙。其後，海關於同大廈另一單位，再起出1,600萬支未完稅香煙。行動中，共檢獲2,700萬支懷疑私煙，市值約7,600萬元，應課稅值約5,200萬港元，並拘捕該名31歲男子，扣查一輛懷疑涉案的客貨車。

該組指揮官王肇佳指出，根據海關分析，在疫情下全球物流業受到嚴重衝擊，導致船期不穩定，加上聖誕節及新年臨近，船期更愈趨緊張，市面對私煙需求有所增加。私煙集團為免私煙供應受影響，遂提早入貨及進行囤貨，以便供應聖誕及新年期間的需求。另外，因海關近年多次於偏僻的地點破獲不同類型的私煙倉，因此私煙集團嘗試改變策略，轉用市區的工業單位儲存私煙，以逃避海關的追查。

王肇佳續稱，今次案件中，私煙集團在同一工廈的樓層分別租用兩個單位，以擾亂海關調查及減低被一併破獲的風險及損失。連同今次案件，海關本年至今共檢獲破紀錄的3.47億支未完稅香煙，為去年全年的1.7倍。海關繼續於不同層面，包括跨境走私、儲存、分銷及販賣等，作全方面打擊私煙活動，以保障政府稅收。

據悉，兩個私煙倉庫位於同一樓層，面積分別超過2,000呎，運作約兩個月，倉庫門口與普通單位沒有分別，安裝了閉路電視。兩個倉庫的私煙數量不同，相信私煙集團以細倉專門用作出貨，由成員到場提貨後再進行派貨，大倉僅作儲貨之用，當細倉缺貨後，集團會於深夜時分，將大倉的私煙運入細倉。由於私煙包了防水袋，估計是從水路偷運來港，並供應本地市場，海關將繼續追查私煙來源，不排除有更多人被捕。

海關會繼續根據情報分析，加強打擊各層面的私煙活動，並會在聖誕假期前夕進一步加強執法。根據《應課稅品條例》，任何人若處理、管有、售賣或購買私煙即屬違法，一經定罪，最高可被判罰款100萬港元及監禁2年。市民可致電海關二十四小時熱線2545 6182，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）舉報懷疑私煙活動。