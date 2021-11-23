無業女涉煽惑他人插贓　還押至明年2月再訊

西九龍總區反黑組警署警長涉嫌串謀販毒，案件將至高院原訟庭處理。同案一名無業女被告，則另涉煽惑他人妨礙司法公正，包括煽動他人插贓嫁禍、在第三者身上安插毒品使其被捕，以及要求葵青警區之警務人員不要拘捕某人。案件今天（23日）在屯門裁判法院提訊，辯方向裁判官申請暫緩答辯，指考慮到本案或影響串謀販毒一案，希望與控方商討，將本案安排至高院一併處理。另外辯方亦指須時閱讀控方文件，包括數千條手機訊息。署理主任裁判官王詩麗批准辯方申請，下令繼續還押被告至明年2月15日再訊。

本案女被告王若男（30歲）被控2項煽惑作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，今暫毋須答辯。控罪指，王於2019年11月22日至25日期間，在香港非法煽惑一名叫「Jerry」的人作出意圖妨礙司法公正的作為，即要求葵青警區反三合會行動組人員不要就某宗「傷人」案而拘捕一名特定人士；及於去年3月16至19日非法煽惑該「Jerry」在一名為「劉思韻」的人身上安插危險藥物，以致讓人被警察拘捕。

至於涉及西九龍總區反黑組警署警長的販毒案，41歲警署警長許思漢就與女被告王若男同被控一項串謀販毒罪，指他們於去年4月27日至5月7日期間，在香港串謀販毒。王另被控一項販毒罪，指她於去年5月6日，九龍麼地道帝苑酒店15樓一房間內販運逾150克冰毒。

案件編號：TMCC 1828/2021