企業傷健共融指數　供應鏈及採購策略評分僅26分

據統計處數字，香港於2013年約有58萬名殘疾人士。慈善機構CareER今日(23日)推出全港首個企業傷健共融指數，旨在制訂可量化的目標，以便企業部門推動傷健共融文化，然而在8個量度範疇中，企業在「供應鏈及採購策略」平均評分僅有26分。

是次研究有20間企業參與，70%企業有逾千名員工，整體平均分達合格水平，在「工作調適」方面最高分，平均得分高達70分；在「供應鏈及採購策略」方面平均分卻僅有26%，主要因為企業以為向供應商提供「平等機會政策」或「供應商守則」已經足夠，沒採取更主動的推動方式。

慈善機構行政總裁崔宇恒稱、期待企業不再停留在單一慈善項目，而是着眼企業可持續發展，吸引多元投資者及顧客群。

平等機會委員會主席朱敏健指，平機會憑執行《殘疾歧視條例》的經驗，參與及檢視指數的意見。他又稱早前有92.5%市民認為應推動修訂法例，為殘疾人士提供便利及遷就，例如殘疾人士的工作設施、流程應有調整安排，並指出香港的傷健共融相當不錯，但仍有進步空間。