港年尾禁售象牙　河馬牙製品未設限　環團憂商人渾水摸魚

距離本港全面禁售象牙只剩一個月，但據漁護署資料，本港仍有47噸象牙存量，保育團體與合法象牙持牌人亦指現時仍有一定存貨，加上普通象牙製品，與河馬牙齒製品，或是獲豁免仍可銷售的古董象牙製品質素類同，不排除有商人渾水摸魚，冒充出售圖利。環保團體指，政府必須加強執法，以免法例形同虛設。

為了加強管制象牙、大象狩獵品進口和再出口，港府於2018年修訂《2018年保護瀕危動植物物種(修訂)條例》，逐步淘汰本地象牙貿易，計劃由2018年5月1日起實施，並將在本年12月31日完成，到時除古董象牙外，本地象牙貿易會全面結束。

有指有保育團體，於今年4至8月到本地象牙商戶調查，發現有逾80%商戶已結業或沒再銷售象牙產品，少數仍營業商戶聲稱會轉型重點賣古董象牙，但亦有商戶叫顧客訛稱是自用，又指非洲象牙與古董象牙難有區別，未來價格必升。

據了解，自90年代以來，本港的象牙存貨由670噸至現時的47噸。香港合法象牙持牌人聯會副主席陳宗和稱，象牙售價由以往最高峰的一公斤1.5萬港元急跌了好幾倍，他舉例指以往一對象牙筷子市價是4,500港元，跌至現時的1,500港元，跌幅為2倍，而象牙商戶而只剩10多間。他指港府立例以為可減少銷售，但事實上他指多年來整體在港內銷的只有10至20噸，其餘有一大部分是以不法途徑送往內地與越南，但商戶難以估計客人是自用或是外銷。他指政府立例禁止在本地出售，業界只能無奈承受，認為政府應自行購買餘下的象牙存貨，補償業界。

保育團體ADM Capital Foundation野生動物項目經理Sam Inglis指，據了解，大部分的象牙亦是來自非洲，經由海路、陸路抵港，再分銷轉口至內地或其他城市。他指現時政府實施法例，無應可向外界發出明確禁售訊息，有一定阻嚇作用，但他指現時河馬牙齒製品與象牙類近，加上現時業界仍有一定象牙存貨，不排除有不法商人混水摸魚，他指本港一向是瀕危動植物的黑市天堂，不單出售象牙，亦有售如穿山甲鱗片、犀牛角等，期望港府嚴正執法。

政府現加重瀕危物種走私及非法貿易的罰則上限至罰款1,000萬港元及監禁10年，以期加強阻嚇作用。在修例前，本港可容許《瀕危野生動植物種國際貿易公約》前，即1975年前製成的象牙與其製品以商業目的管有，但需申請許可證，而進口及再出口已被禁止。古董象牙，即在1925年7月1日前以製成的則可獲豁免。