財務顧問涉掟貓被控虐待動物　辯方：事主講咗戇居又白癡嘅玩笑

1名投資銀行財務顧問去年11月帶一隻幼貓到獸醫診所求診，期間疑似向獸醫承認自己將幼貓掟向牆壁令其受傷。涉案財務顧問否認一項殘酷對待動物罪，案件今天(23日)在東區裁判法院作結案陳詞，控方指，獸醫診所閉路電視片段及貓隻的身體情況，均指向被告曾虐待貓隻；辯方則強調被告「戇居、白癡」，講了假話才惹上官非。暫委裁判官朱文瀚將案押後至12月8日裁決，期間被告准以原有條件保釋。

本案27歲被告蘭天琪，被控於或約於2020年11月21日，在香港殘酷地對待而導致一隻4個月大的貓受到不必要的痛苦。

控方陳詞指，本案貓隻有受傷，被告亦曾經在獸醫診所聲稱「我打的」，對話有閉路電視拍攝下來。被告雖然辯稱自己當時只屬「講笑」，但被告在庭上及警局有兩次機會解釋，其説法都有不可信之處，可見控方證據強。

辯方回應指，本案只是一場鬧劇，「脾氣害死佢，所謂性格決定命運，佢性格暴躁、激烈，但唔係刑事責任」。辯方又指「如果唔係被告咁戇居、咁白癡，講埋啲咁嘅嘢」就不會惹上官非，但強調「戇居唔係刑事責任」。根據閉路電視片段，被告與助手在診所內講及貓隻事情事有講有笑，可見被告不成熟，並強調「高學歷同待人處事係兩碼子事」。辯方為證明被告講説話一向直白，大爆被告在錄取警察口供時曾表示若老婆不在香港就會去女友住所，又強調「富二代唔係罪」。

案件編號：ESCC1054/2021