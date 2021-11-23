大學生涉姦醉娃案　被告自辯稱疑事主因不忿被唱誣告

自稱之前無性經驗之中大男生，被指與朋友到酒吧消遣時，趁朋友的女性朋友喝到酩酊大醉，將對方帶上酒店強姦。他否認強姦罪，案件今日（23日）於高院續審。被告選擇自辯，指是事主在酒店房內主動愛撫他，並發生「一夜情」。及後他與朋友談起自己與事主的初夜經歷，結果惹起事主不忿，指摘他「周圍同全世界講」。

23歲被告王錦鴻，被控於2019年7月17日，在油麻地登打士街寶亨大廈一樓百佳酒店某房間內強姦Ｘ。被告供稱，他與X在2018年某次酒吧聚會有一面之交，事發前一晚被告、其女友人及X一行3人在尖沙咀嘉芙中心一間酒吧玩樂。及後女友人有事先走，只剩被告與X繼續留在酒吧。

被告指，2人聊天期間，X曾說「我平時有做開gym，要唔要摸我條腰實唔實？」然後便拉他的手放到她腰上。被告由於從未拍拖或與異性有親密關係，故感到尷尬，亦認為X對他有好感。凌晨5時酒吧打烊後，被告把X帶去酒店休息，當被告打算入睡時，X突然說很凍，然後挨到被告胸部。之後2人互相愛撫，X更主動替被告口交，及坐在被告胯上，將被告的陽具對準插入其陰部。

被告續指，他希望初夜有美好回憶，在性交前特意問X是否知道他是誰，X答出被告英文名。被告在X體內射精，當日清晨他打算買事後丸，但因藥房尚未開門營業而買不到。當X醒後暗示2人是「一夜情」關係，被告感到傷心，及認為X懂得如何處理，故沒有即時提起事後丸。其後被告才拜託女友人去提醒X服食事後丸。控方盤問時，質疑被告與友人電話通訊時，曾說「佢告我都無所謂，做錯要認。」被告解釋「做錯」是指他令X有懷孕風險，被告指這不是罪行，但就指女方可能因為洩憤而誣告他。

案件編號：HCCC 203/2020