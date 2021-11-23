佐敦深水埗西環大廈被指僭建　屋宇署翻半世紀前舊帳勒令清拆

港人一屋難求，但有時候即使尋得安樂窩，仍要提心吊膽，惟恐被屋宇署翻舊帳！近期屋宇署頻頻掃蕩僭建物，部分位於佐敦西環等地、迄立逾半世紀的建築物，因歷史悠久，即便專業人士亦難以察覺僭建痕跡，而許多小業主購入單位時亦並未得悉大廈有僭建物，突然被屋宇署翻數十年前的僭建舊帳，備受困擾。居逾數十年的安樂窩一朝變成僭建違規物、招惹官非，甚或會被「釘契」，最高懲罰可被監禁1年，而在不遵從清拆令期間，更要日罰2萬港元。東網現正就事件向屋宇署查詢。

位於佐敦、深水埗、西環的大廈，樓齡大多已逾半世紀。其中佐敦有大廈被屋宇署發信指，走廊上蓋、以至天台平台部分圍欄屬於僭建，勒令小業主清拆。有居住數十年的小業主表示，該廈每一層樓走廊均有上蓋，而居住頂樓更需要上蓋以遮風擋雨，避免淋雨入屋；而平台上的圍欄早於大廈落成初期已有，突然被告知屬僭建也感到奇怪，因該處建築向來如此。

另外，位於深水埗的大廈同樣被指單位內的部分地方，不符合起樓時的建築圖則，勒令業主還原。原來，該大廈應遵重當年的「街影法」起樓，頂樓4層須為斜面或梯級形狀，惟時代變遷，「街影法」已不合時宜被廢除，現時頂樓4層為直角形狀，肉眼看來與普通建築物無異，故小業主以往亦從未得知該處屬僭建。

至於位於西環的部分大廈，同樣被指單位涉及僭建，要求小業主30日內開展還原工程，60天內完成。有小業主表示，原來現居單位的兩個房間，面向街道的部分地方，入則時屬騎樓，不符合現時狀況。但被屋宇署要求還原騎樓，單位便需要重新開則，大興土木，令一眾小業主十分困擾。