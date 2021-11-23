港鐵宣布3.8%車費優惠　將延續至明年6月底

港鐵延續3.8%車費扣減優惠至明年6月底，預計涉及金額總值超過2億元，並推出與小巴及巴士的新一輪轉乘優惠計劃，望與市民共度時艱，但港鐵都會票等優惠則未有延長。

港鐵今日(23日)宣布，延續自今年中推出的3.8%特別車費回贈優惠6個月。市民以八達通或車票二維碼乘搭港鐵，可繼續享有3.8%車費回贈，至明年6月底。港鐵表示為這次延續特別車費優惠撥出資源，涉及金額預計總值超過2億港元，希望在疫情持續下與市民共度時艱。

港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，明白市民仍面對經濟不明朗帶來的壓力，經過考慮港鐵本身的財務情況等，決定延長優惠，又解釋受到過境線及機鐵線的客流量下跌，收入已大不如前，但同時要繼續支付維修保養的費用，望市民諒解。她指會密切留意社會情況，再審視會否再延長優惠，又強調連計本來車費及3.8%的優惠，車費會較兩年前便宜約5%。

但港鐵稱，現時為「全月通加強版」及「港鐵都會票」提供的50元折扣未有延續，優惠價將分別於今年12月及明年1月1日完結。而為慶祝屯馬綫1期及全線通車而推出的「宋皇臺/土瓜灣/顯徑/啟德站車費優惠」及「特別轉乘優惠」，亦將於明年1月1日完結。由明年1月2日起，楊表示，這類月票的乘客仍然較使用成人八達通一般節省大約3成車資，因此希望在一定程度上，幫助到市民紓緩壓力。

另外，港鐵將會與3條綠色專線小巴及2條專營巴士路線，推出新一輪轉乘優惠計劃，成人能享有5至6毫折扣優惠。

港鐵今年中按機制減價1.85%，連同早前推出的3.8%車費扣減優惠，乘客合共可享5%車費減免。但該3.8%車費扣減優惠，原定維持到明年1月1日。