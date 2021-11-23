綠海龜疑遭船隻撞擊致死　解剖後發現體内塞滿海洋垃圾

海洋垃圾污染無日無之，嚴重威脅海洋生物的生存環境。香港城市大學海洋動物影像解剖研究組日前處理於北角水域發現一隻綠海龜屍體，解剖後發現此綠海龜整個消化系統塞滿膠袋及飲品包裝紙等海洋垃圾，而致死原因則估計是因船隻撞擊而死亡。

海洋動物影像解剖研究組表示，本月6日漁護署接報在北角水域發現一隻綠海龜屍體，該署於翌日將屍體送至研究組，研究組在之後兩日內完成影像解剖同傳統解剖。

研究組指，這雄性綠海龜屍體全長超過90厘米，背甲弧長亦超過80厘米，屬於成年個體。經詳細解剖後，發現綠海龜背甲同腹部有三道平衡的創傷，傷口位置搵到黃色油漆，身體內的肌肉組織亦有明顯的瘀血，研究組相信綠海龜生前因船隻撞擊而造成。

至於綠海龜的體內，由食道至小腸，整個消化系統都發現食物同海洋垃圾，海洋垃圾種類繁多，例如有膠袋、人造海綿、尼龍繩、食物同飲品包裝紙等等。但由於垃圾並無造成任何明顯嘅阻塞或發炎，相信有機會隨時間自然排出。研究組從多處明顯創傷、瘀血同消化系統內嘅食物，研究組推斷綠海龜可能是因為船隻撞擊而死亡。研究組呼籲船家應小心「駕駛」，就算海洋遼闊，還有很多海洋生物都一齊共用一個海洋。