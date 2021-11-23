六旬漢被控強姦「靚女」鄰居　今獲判罪名不成立

居於新界鐵皮寮屋的已婚六旬漢，被指在前年強行把一名他稱作「靚女」的女鄰居拉入屋，強行與對方性交。他被控一項強姦罪，上星期起於高院原訟庭受審。至今日（23日）4男3女陪審團退庭商議裁決，最終以6比1大多數裁定他罪名不成立。

63歲被告章群在聽到裁決結果後表現平靜。他被控於2019年12月6日，在新界某單位強姦X。現年42歲的X早前供稱，2000年她與丈夫Y在內地結婚，育有一對子女。2012年，她來港定居，5年後成功申請讓Y及子女也來港，一家四口住在新界一間鐵皮寮屋。被告是她的鄰居，她形容鄰里關係不錯，彼此見面會打招呼和談天，被告平日會稱呼X作「靚女」。

X供稱， 2019年12月她沒工作，被告於是讓她跟他往地盤工作，她主要負責清潔，日薪800港元。案發當日，她第二次跟被告上班。下午收工各自回家後，被告叩門向她說要出糧，她站出單位，從被告手中收過一疊現金放進褲袋，正當她欲折返時，被告突然大力把她推入被告的單位並關門。被告以上身壓着X，脫去X的長褲及內褲，接着用陰莖插入X的下體抽插2下，最後在X的私處外射精。事後X回家「喊咗好耐」，亦感到憤怒，之後沒有再理睬被告。至去年10月，X與丈夫談及此事，並由丈夫代為報警。

案件編號：HCCC154/2021